A empresa Águas do Ribatejo informa que devido a intervenções no Sistema de Abastecimento de Água de Almeirim, será necessário a suspensão do abastecimento na próxima 4ªfeira, dia 17 de julho, das 09h00 às 13h00, afetando os seguintes locais: Rua dos Charcos Rua Dr. João André Moreno (entre entroncamento com a Rua dos Charcos e o entroncamento com a Rua de Coruche)