Padre Bruno Filipe com novos cargos na Diocese de Santarém

O padre Bruno Filipe, pároco em Fazendas de Almeirim e Raposa, foi nomeado diretor de dois organismos da Diocese de Santarém, por D. José Traquina, Bispo de Santarém.

Bruno Filipe foi nomeado diretor in solidum (moderador) do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações e Diretor in solidum (Moderador) do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil. O cargo vai ser partilhado o Padre Magney da Silveira.

O padre das Fazendas e Raposa acumula este cargo com os serviços que já tinha anteriormente. A nomeação entrou em vigor no passado dia 16 de julho.