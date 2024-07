Próximos dias com temperaturas máximas perto dos 40 graus no concelho de Almeirim

O calor está de regresso e em força, com as temperaturas máximas vão rondar entre os 30 e os 39º Celsius nos próximos 10 dias no concelho de Almeirim, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para quinta e sexta-feira (18 e 19 de julho), são esperados 36º de temperatura máxima, havendo uma descida destes valores no fim de semana, associada a uma corrente noroeste mais intensa, que pode atrair nebulosidade. A partir de segunda-feira, os valores de temperatura máxima voltam a subir e na terça-feira atingem o pico de 39º Celsius. A partir de quarta-feira, as máximas vão baixar gradualmente até ao final da semana. Neste período, as temperaturas mínimas vão fixar-se entre os 16 e os 18º Celsius.

O concelho de Almeirim estará por estes dias com o nível de perigo de incêndio entre o moderado e o elevado. Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.