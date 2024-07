As Andorinhas Voaram e Dançaram na Ortiga

Durante três dias, Ortiga e as suas gentes, a praia fluvial e o concelho de Mação, receberam a terceira edição do Festival Dançarão.

Num ambiente mágico, de acordo com algumas críticas de músicos e participantes, o festival incluíu oficinas de dança, com uma média de participação de 100 pessoas, atividades para crianças e jovens, que este ano ascenderam a cerca de 30 entre os 2 e os 17 anos, e concertos de muita qualidade que levaram à Ortiga cerca de 2000 pessoas ao longo dos três dias, tendo como ponto alto a noite de sábado, dia 13, com cerca de 1000 pessoas.

Efetivamente as Andorinhas dançaram…pelas mãos, pelas vozes e pelos pés de Ortiguenses e Maçaenses e de cidadãos que vieram de vários países da Europa, fazendo deste Dançarão um festival de comunidade e comunhão.

A organização do Festival Dançarão’24 agradece a todas as pessoas e entidades que direta ou indiretamente estiveram envolvidas na logística do mesmo, nomeadamente:

Entidades Oficiais – Município de Mação; Junta de Freguesia de Ortiga e restantes Juntas de Freguesia do concelho de Mação; EDP; Fundação INATEL;

Associações e Instituições do concelho de Mação – Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, Universidade Sénior de Mação; Santa Casa da Misericórdia de Mação; Centro de Dia de S.José das Matas; Centro de Dia de Nossa Senhora do Pranto de Penhascoso; Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora das Dores da Ortiga; Centro de Dia da Aboboreira; Centro de Recuperação e Integração de Abrantes – Unidade de Mação; Centro de Apoio e Acolhimento à Terceira Idade de Vales – Cardigos; Rotas de Mação; Grupo Etnográfico e Folclórico da Liga de Melhoramentos da Ortiga, Liga de Melhoramentos da Ortiga; Sociedade Filarmónica Maçaense e FanFarra, Grupo de Concertinas da Queixoperra; Associação Desportiva e Recreativa de Chão de Lopes; Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de São Miguel; Associação Recreativa Cultural e Desportiva Os Amigos da Estação de Ortiga; Guardião do Tejo;

Empresas do concelho de Mação – AGI Madeiras; Casa Sobreira; Horticasa; Intermarché – Mação; NOK Bar; Restaurante Dona Lena; Mini-mercado Cidalina;

Entidades e empresas de outros concelhos – Oh, Diabo; Casa Artemísia; Pingo Doce – Abrantes; Águas de S.Silvestre; Enxamula – Jogos e Brinquedos Tradicionais ; Projeto Ode à Primavera – Caldas da Rainha; Oficina das Flores, Joana Meneses; Webzina; Restaurante O Chicote; RUTIS; AnimaArte; Armas da História; Sítio Medieval; Eurofrozen; AudensGroup

Professores e facilitadores de oficinas, bandas e músicos, fotógrafos e artista plástica Sofia Camacho;

Equipa de voluntariado;

Todos os Ortiguenses, pelo acolhimento e ajuda.

Mais do que as palavras e criticas positivas que nos têm chegado, são as imagens que fazem jus a três dias fantásticos na Ortiga.

Para o ano há mais, Bailemos!