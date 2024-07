Autarquia apresenta equipa do “Radar Social” de Alpiarça

A equipa do projeto “Radar Social” do concelho de Alpiarça foi apresentada, no passado dia 11 de julho, na reunião do Núcleo Executivo do Conselho Local de Ação Social de Alpiarça, que se realizou na Câmara Municipal de Alpiarça.

Segundo a autarquia, a equipa “está a desenvolver a 1ª fase do projeto que consiste na atualização do diagnóstico social, a elaboração do plano de desenvolvimento social e o plano de ação do concelho”.

O projeto “Radar Social” tem uma duração de 27 meses, sendo que, a 1ª fase tem a duração de três meses e é destinada à elaboração/atualização dos Instrumentos de Trabalho. A 2ª fase é destinada à execução do plano de ação.

Este projeto é composto por dois técnicos superiores nas áreas de Sociologia e Serviço Social.