Circuito de manutenção remodelado

As obras do circuito de manutenção continuam e já começou a ser desenhada a nova pista para correr, no remodelado espaço junto ao Centro Paroquial de Almeirim.



O espaço está fechado há bastante tempo depois de várias intervenções, a última delas para retirar as árvores.



Foi feita uma replantação e nos ultimos dias as máquinas da autarquia já fizeram a pista.