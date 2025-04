FIFCA já começou

A 9.ª edição festival FIFCA começou no dia 24 abril com cerimónias no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim e depois a primeira gala no IVV.

DIA 25

25/04/25 (6ªf)

15.00H

Actuação Raposa (só comitivas Almeirim)

Largo D. Nuno Álvares Pereira na Raposa

25/04/25 (6ªf)

16.00H

Actuação Marianos

Marianos

25/04/25 (6ªf)

16.00H

Actuação Fazendas de Almeirim

Centro Cultural das Fazendas de Almeirim

25/04/25 (6ªf)

17.00H

Actuação Paços Negros

Largo da Associação de Paço dos Negros

25/04/25 (6ªf)

21.30H

Gala Benfica do Ribatejo

Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo

25/04/25 (6ªf)

23.00H

“A Festa” (Festa das Nações / convívio com participação das Comitivas)

IVV Multiusos de Almeirim

Organização Movimento Palco

DIA 26

26/04/25 (Sáb.)

20.30H

FIFCA ALPIARÇA – GALA das NAÇÕES

Pavilhão Multiusos Alpiarça

DIA 27

27/04/25 (Dom.)

15.00H

Comitiva da Argentina / Actuação no Granho

Associação do Granho

27/04/25 (Dom.)

16.00H

FIFCA CORUCHE – GALA das NAÇÕES

Pavilhão Multiusos Coruche

FIFCA25 Programação Geral

“O Mundo Aqui Tão Perto”

DIA 28

28/04/25 (2ªf)

Visitas a Instituições, Agrupamentos de Escolas e Associações, proporcionando convívio com utente e alunos, através de Workshop / Oficinas de Dança, nos Municípios parceiros do Festival FIFCA25.

Almeirim

Alpiarça

Benavente

Chamusca

Coruche

DIA 29

29/04/25 (3ªf)

Visitas a Instituições, Agrupamentos de Escolas e Associações, proporcionando convívio com utente e alunos, através de Workshop / Oficinas de Dança, nos Municípios parceiros do Festival FIFCA25.

Almeirim

Alpiarça

Benavente

Chamusca

Coruche

DIA 30

30/04/25 (4ªf)

Visitas a Instituições, Agrupamentos de Escolas e Associações, proporcionando convívio com utente e alunos, através de Workshop / Oficinas de Dança, nos Municípios parceiros do Festival FIFCA25.

Almeirim

Alpiarça

Benavente

Chamusca

Coruche

30/04/25 (4ªf)

21.30H

FIFCA CHAMUSCA – GALA das NAÇÕES

Cine Teatro da Chamusca

DIA 01/05

01/05/25 (5ªf)

10.00H

Comitiva Argentina

Participação Desfile do Campino

Ruas do Cartaxo

01/05/25 (5ªf)

15.00H

Comitiva Argentina

Actuação na Festa Vinho do Cartaxo

Cartaxo

O Festival encerra no dia 1 de maio, às 16h30 com a Cerimónia de Encerramento no IVV Multiusos de Almeirim