A vinha, o vinho e Almeirim

A ligação de Almeirim à vinha é ancestral. Eurico Henriques, no seu livro “Almeirim Vila Régia”, faz referência aos aforamentos no Séc. XV de terrenos com vinha e da importância que o vinho tinha na atividade económica local. Ainda hoje, a vinha e o vinho continuam a ser um dos motores da economia local.

Almeirim possui uma das maiores adegas cooperativas de Portugal, a Adega Cooperativa de Almeirim. Com 1200 hectares de vinha, produz anualmente 20 milhões de litros de vinho e comercializa alguns dos vinhos mais vendidos em Portugal, “O Cacho Fresco” e “Lezíria”.

O Concelho possui outros produtores de referência nacional: Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo, Quinta do Casal Branco, Quinta da Alorna, Quinta do Casal Monteiro, Fiúza & Bright, Falua e Adega Cooperativa da Gouxa, que apesar de estar sediada no Concelho de Alpiarça, tem uma forte ligação às Fazendas de Almeirim.

O sector vitivinícola está em expansão e aposta cada vez mais na qualidade dos vinhos produzidos, exemplo disso é a promoção da Casta Fernão Pires, casta rainha na região Tejo onde ocupa 4000 hectares de vinha. Este foi o motivo para que a CVR Tejo tivesse decidido atribuir-lhe um dia específico, o dia 20 de junho. A data escolhida acaba por ser o dia de Almeirim, porque no Concelho está plantada a maior área, não contígua, da Casta Fernão Pires, cerca de 1200 hectares.

Os nossos vinhos são hoje reconhecidos a nível nacional. Na última edição da “Gala dos Vinhos do Tejo”, os vinhos dos nossos produtores foram distinguidos com 18 prémios (prémios de excelência, grande ouro, melhor Fernão Pires, Ouro e Prata).

É nossa obrigação, apoiar este sector de atividade económica de grande relevância para o nosso Concelho e também reconhecer e valorizar o trabalho de todos aqueles que contribuem para este sucesso.

Obrigado a todos pelo Vosso trabalho de Excelência!





Joaquim Catalão – PS Almeirim