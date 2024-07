Descobrir Almeirim 4

Terminamos, hoje, a nossa viagem pelo concelho de Almeirim, visitando Paço dos Negros e Marianos, localidades da freguesia de Fazendas de Almeirim.

Concentramo-nos junto à rotunda na estrada dos Paços à saída de Almeirim, em direção às Fazendas e deparamo-nos com uma placa que diz trânsito local, tal como dizia há oito anos, quando a estrada dos Paços era de terra batida, mas agora é uma estrada alcatroada e com muito trânsito, não será altura de por uma placa, pelo menos a dizer Fazendas?

Seguimos pela estrada dos Paços e verificámos que, do lado direito, não há berma e do lado esquerdo há uma berma que é uma armadilha pôr não ter qualquer consistência e continuar a ser uma lixeira a céu aberto.

Chegamos aos Paços e encontramos uma verdadeira obra de arte, a bifurcação que dá acesso às ruas General Humberto Delgado e Vale João Viegas, só vendo, porque é difícil de descrever o perigo que ali está para os automobilistas e a vergonha que é aquela obra arquitetónica.

Mas nem tudo é mau, porque como já escrevemos, na estrada do Vale Barrocas não existe uma lomba nem uma passadeira, na rua General Humberto Delgado e na rua Professora Virgínia em Marianos não existem lombas, aquilo são autênticos valados de alcatrão, aqui sim senhor Pedro Ribeiro pode haver estragos nos automóveis, seguimos em direção a Marianos pela estrada de terra batida por dentro da herdade da junta de freguesia, a tal que o senhor Pedro Ribeiro prometeu alcatroar em 2017, mentiu, mas voltou a prometer em 2021, não se esqueça que no próximo ano há eleições autárquicas.

Ao visitarmos a herdade da junta que outrora era um montado de sobro com alguns pinheiros, agora são alguns sobreiros no meio de milhares de pinheiros, o que revela o abandono da maior fonte de receita da freguesia, é altura do senhor João Apolinário, presidente da junta de freguesia de Fazendas de Almeirim, mudar os marcos dos terrenos que são propriedade da junta e que ainda tem os nomes dos antigos proprietários, vender os eucaliptos que já deviam estar cortados há dois ou três anos, os pinheiros que vão secando e desaparecendo, fazer a poda de formação de chaparros que deviam ter sido podados há cinco anos e estão ao abandono.

A cortiça que não foi tirada seriam fontes de receita que chegava perfeitamente para limpar a barragem dos Gagos que podia e devia ser o maior reservatório de água do concelho de Almeirim, cuja localização no meio de milhares de hectares de floresta, seria de extrema importância no caso de haver um incêndio.

António Nunes – PSD Almeirim