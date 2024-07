Força Especial da Proteção Civil recebe 18 novos equipamentos em Almeirim

O Comando Nacional da Força Especial da Proteção Civil, sediado em Almeirim, recebeu a cerimónia de entrega de 18 novos veículos para as equipas da Força Especial de Proteção Civil, em todo o território nacional.

Os novos equipamentos vão apoiar a ação desta força nacional, especialmente na fase combate aos incêndios. Foram entregues dois veículos de análise e uso do fogo, três veículos de reconhecimento e avaliação, três veículos ligeiros de combate a incêndios, dez veículos de comando e duas máquinas de rasto.

A entrega foi presidida pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro, numa sessão que contou ainda com a presença do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Duarte da Costa, do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Miguel Ribeiro, do comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, entre outras entidades nacionais e regionais.

Paulo Simões Ribeiro refere que os equipamentos são fundamentais para o trabalho da Força Especial de Proteção Civil e destaca a capacitação tecnológica dos mesmos que aumenta a capacidade de reação da força a vários níveis.

“Estes equipamentos são fundamentais na capacitação da Força Especial de Proteção Civil. Estas dezoitos viaturas, e particularmente as máquinas de rasto, além das suas capacidades motoras têm uma grande capacidade tecnológica”, assinala o secretário de Estado.

“O que nós estamos aqui a fazer, a aumentar o cérebro: aumentar a capacidade de análise, de avaliação no terreno, e de coordenação que é fundamental para que depois o sucesso no combate aos incêndios rurais possa ser maior”, adianta.

O governante assinala também a boa preparação do País para a época de incêndios, garantindo há meios suficientes.

“Preparados estamos. Há coordenação, há equipamentos, há homens, há mulheres, há vontade. Os meios aéreos são suficientes. Temos contratados 74 meios aéreos, para estar quer no combate, quer na coordenação dos meios. Preparados estamos, agora ninguém pode garantir que possam acontecer situações de maior risco. Até agora temos dado conta do recado”, conclui.

Os novos equipamentos da FEPC tiveram um investimento superior a dois milhões de euros, em grande parte provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência.