Almeirim: campeão de pares absoluto e vice-campeão de singulares, pares femininos e pares mistos

Os tenistas da Associação 20kms de Almeirim, José Miguel Rodrigues e Martim Salvador, sagraram-se campeões regionais absolutos em pares masculinos e José Miguel Rodrigues sagrou-se vice-campeão regional absoluto em singulares.

Em pares, a dupla de Almeirim bateu Martim Marujo e Rafael Cunha, do Clube Ténis Caldas da Rainha, por 3/6, 6/3 e 10-4, conquistando assim o titulo regional. Em singulares, José Miguel Rodrigues só cedeu na final frente a Pedro Libório, do CT Caldas da Rainha, por 6/0 e 6/1.

Na vertente masculina, Martim Salvador cedeu na 2ª ronda frente a Martim Marujo por duplo 6/1 e na parte inferior do quadro, os tenistas da Associação 20kms de Almeirim jogaram todos contra todos. Miguel Esteves cedeu frente a José Rodrigues por 7/6 e 6/4, perdendo depois frente ao filho, José Miguel Rodrigues, por 6/0 e 6/1.

Também em pares, Miguel Esteves e José Rodrigues caíram na 2ª ronda frente a Pedro Libório e Filipe Rebelo, do CT Caldas da Rainha, por duplo 6/3.

Em femininos, Joana e Francisca Caetano sagraram-se vice-campeãs regionais de pares, tendo cedido apenas frente a Bárbara Brito e Lara Pia Santos, do Clube Ténis das Caldas da Rainha, por duplo 6/3.

Em singulares, Joana Caetano ficou pelo caminho na 2ª ronda frente à 1º cabeça de série, Lara Pia Santos, por 6/3, 4/6 e 6/2 enquanto Francisca Caetano perdeu na mesma fase do torneio frente à vencedora do torneio, Matilde do Canto Parreira, do RSC Leiria, por duplo 6/0.

Em pares mistos, Miguel Esteves e Joana Caetano também conquistaram o vice-campeonato regional, cedendo apenas frente a Pedro Libório e Bárbara Brito (CTCR). Pelo caminho, a dupla de Almeirim derrotou os colegas de clube, José Rodrigues e Francisca Caetano, por 6/2 e 6/4. Já Martim Salvador, que jogou ao lado de Lara Pia Santos, cedeu frente aos vencedores do torneio por 3/6, 6/3 e 10-2.

O Campeonato Regional absoluto da Associação de Ténis de Leiria decorreu entre os dias 26 e 29 de julho nos court’s de terra batida do Clube Ténis Caldas da Rainha.