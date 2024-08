Verão in.Tradição com provas de vinho no centro de Santarém

Durante o mês de agosto, sempre aos sábados de manhã, entre as 11h00 às 13h00, o Verão in.Str continua a acolher o projeto in.Tradição. Desta vez, oferecendo o conceito de Mundo Rural – Venha provar a Tradição, a Praça Velha vai ser o palco semanal para receber os grupos envolvidos em mostrarem os seus trajes, as suas modinhas e a gastronomia tradicional da sua região.

Esta iniciativa conta agora com o empenho de produtores que integram ‘A Cidade do Vinho’, uma entidade recentemente criada, e que se associa ao projeto com o intuito de divulgar semanalmente um dos produtores de vinhos do Concelho de Santarém. Participam a Quinta do Arrobe, Condado Portucalense/Adega Cooperativa de Alcanhões, Quinta Monteiro de Matos, Quinta da Ribeirinha e Adega da Escola Superior Agrária de Santarém.

Assim, a 3 de agosto, a manhã pertence ao Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Graínho e Fontaínhas, numa parceria com a Fundação INATEL, que inclui provas de vinhos, neste caso produzidos da Quinta do Arrobe.

A 10 de agosto, será a vez do Rancho Folclórico de Alcanhões subir ao planalto da cidade para oferecer provas de vinhos da Condado Portucalense, da Adega Cooperativa de Alcanhões.

No dia 17 de agosto, o centro histórico vai ser percorrido pelo Rancho Folclórico de Abitureiras, havendo provas de vinhos da Quinta Monteiro de Matos, na Praça Velha.

Na manhã de 24 de agosto, o casco velho da cidade recebe a visita do Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém, que será acompanhado com provas de vinhos da Quinta da Ribeirinha, da Póvoa de Santarém.

Finalmente, a 31 de agosto, o mês encerra com o passeio do Rancho Folclórico de Vale de Figueira, em parceria com a Fundação INATEL, que oferece nessa manhã provas de vinhos da Adega da Escola Superior Agrária de Santarém.