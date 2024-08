Sporting CP celebra conquista do campeonato com vinho de Almeirim

O Sporting Clube de Portugal e a Falua, com sede em Almeirim, celebraram a conquista da Liga Portugal 2023/2024 com o lançamento do Vinho do Campeão para celebrar um ano inesquecível.

A parceria resultou na edição exclusiva do Vinha do Convento Edição Especial Campeão 23/24, limitada a 2024 garrafas e disponível em www.vinhodocampeao.pt . O vinho tem um PVP de 108 euros.

De acordo com a Falua, Official Wine Partner do emblema de Alvalade, o Conde Vimioso Vinha do Convento conta a história de um terroir único, de um ambiente singular, de uma vinha que tem por base o peculiar calhau rolado.

Engarrafado em anos verdadeiramente excecionais, como a colheita 2020, é um vinho pensado para que o legado e a magia desta vinha perdurem pelas próximas décadas. Um vinho digno dos Campeões Nacionais.

Produtor de vinho nas regiões do Tejo, Douro e Vinhos Verdes, a Falua garante os melhores brindes às vitórias Leoninas.