ULS da Lezíria reúne com o Setor Social

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) reuniu esta terça-feira, 30 de julho, com o setor social da sua área de influência. A iniciativa envolveu as Santas Casas da Misericórdia e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI). O objetivo foi fomentar uma maior articulação entre a ULS e estas organizações, facilitando os canais de comunicação.

A iniciativa, que decorreu em duas sessões, iniciou-se com a apresentação da ULS da Lezíria aos participantes, a cargo de João Soares Ferreira, diretor clínico para os cuidados de saúde primários. O médico frisou a importância da existência de uma maior articulação com o setor social, salientando que “1/3 dos internamentos na Unidade de Hospitalização Domiciliária da ULS da Lezíria são provenientes das ERPI”.

Segundo João Soares Ferreira, a ULS da Lezíria pretende continuar a apostar na hospitalização domiciliária (HD), alargando a sua cobertura geográfica de acordo com o recomendado pelos critérios definidos (distância máxima de 30 minutos e/ou num raio de 30 km do hospital). O diretor clínico para os cuidados de saúde primários lembrou ainda que a HD permite que os doentes possam estar internados no conforto do seu domicílio e, simultaneamente, possibilita reduções de custos.

Seguiu-se a intervenção de João Formiga, enfermeiro diretor, que apresentou um projeto-piloto desenvolvido no Cartaxo, intitulado “Cuidar’t”, dirigido a doentes que têm alta do Hospital, que visa a prevenção de agudizações da doença através da intervenção de uma equipa que se desloca ao local. Conforme explicou, “os cuidados podem ser prestados pela equipa no local ou, se houver necessidade de um apoio mais especializado, é equacionada a possibilidade de hospitalização domiciliária”. O objetivo é conseguir alargar este projeto a outros concelhos.

Coube a Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração da ULS da Lezíria, o encerramento de ambas as sessões. A responsável manifestou a sua satisfação pela presença dos participantes, salientando a vontade da ULS e o seu empenho em “melhorar a comunicação” com o setor social, sobretudo no que respeita às altas no Serviço de Urgência.

A presidente do Conselho de Administração sublinhou ainda a determinação deste Conselho de Administração de “manter o diálogo com o setor social” e também de estabelecer protocolos de articulação para a Hospitalização Domiciliária com mais instituições que estejam interessadas e reúnam os critérios necessários, em particular geográficos.

Ao longo da reunião, houve espaço para debater diversas questões relacionadas com a articulação da ULS da Lezíria e as instituições presentes e para estas apresentarem de propostas de melhoria, em que a existência de canais de comunicação eficientes assume um papel primordial.

É objetivo da ULS da Lezíria reunir também com a Segurança Social, instituição que desenvolve uma atividade relevante no setor social.