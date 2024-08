Embaixadora da Finlândia visita Comando Nacional da FEPC em Almeirim

Satu Suikkari-Kleven, Embaixadora da Finlândia em Lisboa, esteve presente no Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), na manhã de terça-feira, dia 6 de agosto, em Almeirim.

A representante finlandesa em Portugal esteve na cidade para se reunir com os elementos que fazem parte do módulo de combate a incêndios florestais proveniente da Finlândia, no âmbito do mecanismo de proteção civil da União Europeia.

Nos meses de agosto e setembro, o Comando Nacional da FEPC recebe delegações da Finlândia e da Letónia, cerca de 20 operacionais por grupo, que integram uma iniciativa de intercâmbio, integração, aprendizagem mútua, trabalho conjunto e a ajuda internacional durante o período de incêndios rurais.

Para além do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Duarte da Costa, e a Embaixadora da Finlândia em Lisboa, Satu Suikkari-Kleven, estiveram presentes 2.º Comandante Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Carlos Pereira, o Comandante Sub-regional da Lezíria do Tejo, Hélder Silva, o adjunto de Comando da Força Especial de Proteção Civil, Marco Pires.