“Trabalhava para o líder e prejudicava-me”

Luís Colaço foi dos melhores ciclistas da região. Competiu nas melhores provas nacionais, foi várias vezes campeão e alinhou nas principais equipas. Durante a passagem da Volta a Portugal em bicicleta, em Almeirim, a Câmara de Almeirim prestou-lhe uma homenagem.

Luís, o que significa a homenagem?

Antes de mais, acho que devo agradecer ao município de Almeirim e ao presidente Pedro Ribeiro por terem esta iniciativa. Fico muito contente e muito feliz por me prestarem esta homenagem, ainda para mais no dia em que passa aqui a Volta a Portugal. Torna-se um dia especial porque eu acabo por recordar dias do meu tempo de quando corria e já consegui visitar amigos desses tempos. Acho que são duas coisas num só dia: eu revisitar alguns dos bons momentos que tive com alguns dos ciclistas e a homenagem em si, que são dois momentos muito bons para mim e estou muito contente e feliz.

O que é que recorda dessas três voltas que fez da Volta a Portugal?

Há uma volta em especial, a volta de 1997 em que fiz uma volta muito boa e onde apareceram bons resultados. Os outros anos como estava sempre em equipas fortes e eu, como sprinter, tinha que trabalhar para um líder da classificação geral, maioritariamente, acabava por ser prejudicado pois o meu papel principal era ajudá-lo, o que a nível pessoal acabava por me prejudicar e ficar um bocado para trás.

Qual a sua opinião sobre a Volta a Portugal atualmente? Tem evoluído?

Eu acho que a Volta a Portugal, nos anos noventa, estava muito mais forte. Nessa altura, vinham equipas Italianas, Francesas, Americanas, Belgas, Alemãs e Holandesas, era uma Volta a Portugal muito forte. Desde que a volta passou de duas semanas para uma semana e com um dia de descanso perdeu muita força, mas acho que não se pode fazer muito mais pois as autarquias também têm dificuldades. Sem as autarquias não há voltas… Sim, pois é preciso o dinheiro destas e como todos sabemos estão com dificuldades também.

Qual é a sua opinião sobre o ciclismo em Almeirim?

Acho que o ciclismo em Almeirim até está bom, embora estejam mais virados para o BTT. Hoje em dia, os jovens não apostam no ciclismo. Por um lado, dou-lhes razão pois vivem-se dias difíceis no ciclismo nacional, mas só praticarem desporto também é bom.