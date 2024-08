Almeirim foi “casa” de 24 bombeiros finlandeses durante duas semanas

Um módulo finlandês de combate a incêndios florestais, de 24 operacionais, esteve integrado, entre 1 e 15 de agosto, na Força Especial de Proteção Civil (FEPC), em Almeirim e em Trancoso, no âmbito do mecanismo de proteção civil da União Europeia.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a experiência “possibilitou o intercâmbio, a aprendizagem mútua, o trabalho conjunto e a ajuda internacional durante a época de fogos rurais”.

“Durante este período, e ao nível do treino e da instrução, foram abordadas temáticas como a abertura de faixas de contenção, o funcionamento dos veículos e dos equipamentos, assim como as diversas estratégias, táticas, manobras e as regras de segurança no combate aos incêndios rurais”, adianta a mesma fonte.

Os 24 operacionais estiveram localizados no Comando da FEPC (Almeirim) e na Base de Trancoso (Guarda).