Centro Piloto de Aprendizagem LOT promete ser o futuro da educação em Almeirim

O Centro Piloto de Aprendizagem LOT em Almeirim vai abrir ao público, no próximo dia 25 de agosto, na Rua dos Aliados, em Almeirim.

O espaço está desenhado para transformar a forma como os jovens entre os 10 e os 17 anos vivem a aprendizagem, integrando neurociência de ponta, coaching personalizado e metodologias de gamificação para impulsionar o sucesso académico.

Centro Piloto de Aprendizagem LOT tem um sala de aula equipada com equipamentos de estudo exclusivos, onde a aprendizagem se torna uma aventura imersiva. Terá sessões de coaching e self-improvement utilizando inteligência artificial, focadas em desenvolver competências de alto desempenho e estratégias de estudo personalizadas.

Para além de competições de aprendizagem, missões de estudo e jogos educativos que transformam cada tarefa académica numa conquista emocionante e oficinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), onde os jovens podem explorar, inventar e aprender fazendo.

Cada jovem terá um plano de estudos adaptado às suas necessidades, talentos e interesses. O sucesso será medido através de utilização de plataformas de análise de dados para acompanhar o progresso e celebrar cada conquista académica com prémios e reconhecimentos.

O espaço permite que os jovens sejam incentivados a colaborar, inovar e crescer juntos, num ambiente de apoio e inspiração.

A cerimónia de inauguração do espaço decorre no próximo dia 25 de agosto, pelas 15h00, e será um evento com prémios inesquecíveis e a oportunidade de explorar as instalações inovadoras. Quem estiver presente pode ainda conhecer a equipa de especialistas, descobrir como os programas únicos podem redefinir o sucesso académico e participar em atividades que prometem mudar a forma como os jovens aprendem.