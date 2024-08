Santarém celebra Dia Internacional do Animal Abandonado com entrega de leitores de microchips

A Câmara de Santarém entregou, no dia 19 de agosto, quatro leitores de microchips para animais de companhia, às equipas de Proteção Civil Municipal, à GNR – Guarda Nacional Republicana de Santarém e à PSP – Polícia de Segurança Pública de Santarém.

Ricardo Gonçalves, presidente do Município de Santarém e Nuno Russo, vereador com os pelouros do Canil e Gatil Municipal e da Sanidade e Higiene Pública e Veterinária, na Câmara de Santarém, procederam à entrega dos equipamentos, no Dia Internacional do Animal Abandono.

Nuno Russo lembrou que “este dia existe para alertar para o abandono de animais de companhia. De acordo com o primeiro Censo Nacional dos Animais Errantes, do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, estima-se que existam, em Portugal continental, mais de 930 000 animais errantes, entre eles, 830 54 gatos e 101 015 cães”.

O vereador do Município de Santarém explicou que “para combater este flagelo do abandono animal é fundamental estabelecer a melhor articulação possível entre as autoridades competentes, quer sejam municipais e/ou policiais. Assim, e com vista à melhoria da colaboração entre entidades, o Município de Santarém procedeu à aquisição e entrega de leitores de microchips em animais de companhia, para que, em caso de serem encontrados pelos Sapadores Municipais, PSP ou GNR, possam verificar se o animal está identificado com o número de microchip, confirmar a identificação do animal e contactar o titular do animal para que este o possa recolher.”

Para Nuno Russo “desta forma estamos, certamente juntos, a contribuir para a defesa do abandono animal, para a proteção animal e ainda para o bem-estar animal, no concelho de Santarém”.

No âmbito da parceria que existe entre o Centro de Recolha Oficial de Animais em Santarém – CROAS – Canil e Gatil Municipal de Santarém e as autoridades policiais do Concelho: PSP e GNR, bem como da Companhia Sapadores Bombeiros de Santarém, a Câmara de Santarém adquiriu leitores de microchips para entregar a estas entidades, de forma a facilitar a tarefa de verificação dos dados de animais que se encontrem em situação de abandono, ou perdidos.