Inscrições abertas até 31 de Agosto para poder participar na 3ª edição do Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo.

Esta iniciativa é promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, organizada pela Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo e em parceria com a Rota dos Vinhos do Tejo. Este concurso tem como objectivo promover a região pelos olhos de apaixonados por fotografia, e também, pelo mundo dos vinhos. Esta edição, com o tema “Da vinha ao vinho” com a condição de todas as fotografias estarem relacionadas com a região dos Vinhos do Tejo – seja de produtores, vinhas, vinho, paisagem, vindimas, poda, floração, trabalhos na adega, provas, enoturismo, tradições, entre outros.

As fotografias submetidas a concurso deverão ser originais e inéditas e cada participante deverá enviar 6 fotografias, as quais podem ser a cores ou a preto e branco. Este concurso dá destaque a todos os que gostam de captar os mais pequenos detalhes, momentos importantes, e o mundo aos seus olhos, sem serem fotógrafos profissionais, sendo esta a condição primordial do concurso. Com estas fotografias, a organização do evento pretende demonstrar de forma sensorial, as muitas maravilhas que existem na região.

A inscrição é gratuita e, para o efeito, deverá ser preenchida uma ficha de Inscrição, a qual deve ser enviada para confraria.enofila.tejo@gmail.com, endereço para o qual deverão também seguir as imagens, via We Transfer, até dia 31 de Outubro de 2024. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis para consulta no site da Confraria, em www.confrariadotejo.pt

Para avaliar as melhores fotografias e, consequentemente, os melhores fotógrafos amadores, existe um júri composto por 3 fotógrafos profissionais que irá avaliar as 6 fotografias enviadas. No que toca a prémios, os mesmos serão atribuídos ao 1º, 2º e 3º lugar. Do 4º ao 10º lugar serão entregues menções honrosas.

Os resultados serão divulgados no site da Confraria, nas redes sociais dos parceiros e junto da comunicação social. A data do evento de entrega dos Diplomas e dos Prémios será efectuada na Gala Vinhos do Tejo 2025, local e data a anunciar posteriormente.

1º Prémio – Experiência “Na Região do Tejo” para 2 pessoas

2º Prémio – Experiência “No Produtor” para 2 pessoas

3º Prémio – Experiência “Na Garrafeira” para 2 pessoas

1º PRÉMIO “Experiência na Região Tejo” – Válido para 2 pessoas

Sábado (tarde)

Passeio de barco no rio Tejo – Ollem Turismo (Valada do Ribatejo) Jantar no restaurante Copo 3 (Cartaxo) Dormida no D´Vine – Country House (Vale da Pedra – Cartaxo)

Domingo

Pequeno-almoço no D´Vine – Country House



2º PRÉMIO “Experiência no Produtor” – Válido para 2 pessoas

Sábado

Participação no programa das vindimas nos Vinhos Franco (Casais Penedos – Pontével)