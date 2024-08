GNR alerta para burlas em acidentes de viação

O Comando Territorial da GNR de Santarém alerta a população para uma prática criminosa que tem vindo a surgir com frequência, nos parques de estacionamento de superfícies comerciais, postos de abastecimento e demais parqueamentos.

Segundo a GNR, os burlões “acusam injustamente outro condutor de provocar danos na viatura durante manobras de estacionamento. Pressionam e tentam intimidar as vítimas, exigindo dinheiro para cobrir os supostos danos. Quando confrontados com a possibilidade de intervenção da polícia, apressam-se em aceitar qualquer quantia monetária para encerrar a situação”.

Perante esta situação, as autoridades aconselham a que as pessoas a não ceder “à pressão e não efetue nenhum pagamento aos burlões”, acrescentando que deve entrar “imediatamente em contacto com a Guarda Nacional Republicana (GNR) através do número de emergência 112”.

“Anote todos os dados relevantes da viatura dos suspeitos, incluindo matrícula, marca, modelo e cor, para auxiliar na investigação”, adianta.

“A sua colaboração é fundamental para combater este tipo de crime! Juntos, podemos garantir a segurança e proteção de todos os condutores. Partilhe esta informação com amigos e familiares e ajude-nos a manter a nossa comunidade segura”, conclui a mesma fonte.