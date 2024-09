Rafael Almeida, atleta do concelho que alinha no Oeiras, ganhou o primeiro lugar no torneio de abertura da Associação de patinagem de Lisboa. Na final do torneio, o jovem Rafael apontou três golos.





Rafael, conhecido também por “Pirata”, tem 12 anos e representa a equipa A do Oeiras.



Rafael começou no HC Tigres, saiu para o Sporting onde teve uma época e foi para o Oeiras o ano passado, pelo que este é o segundo ano no clube.