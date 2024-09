Atletas de Almeirim vão ao Campeonato do Mundo

Carolina Godinho, Maria Francisca Moniz e Sofia Santos, atletas de 16 e 17 anos, estão convocados para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Juniores de taekwondo, na Coreia do Sul, de 1 e 6 de outubro.

Jaime Rosário conduziu as atletas à conquista no campeonato nacional e às posições no ranking e foram convocadas para representar Portugal no Campeonato do Mundo de Juniores.

As três atletas taekwondo praticam desde os seis anos de idade e já conquistaram várias medalhas, entre elas, as de campeãs nacionais de combates nas categorias de peso em que nos enquadramos, conquistando também o 1º lugar do rancking nacional nessa categoria.



A equipa almeirinense é igualmente campeã nacional de taekwondo vertente combate.