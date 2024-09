IP Santarém integra consórcio inovador na área agroalimentar

O Instituto Politécnico de Santarém integra um consórcio ‘inovador’ para o funcionamento de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TESP) na área agroalimentar. O projeto integra a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, o Município de Alcobaça, a Universidade de Coimbra, a EPADRC (Escola Profissional Agrícola e de Desenvolvimento Rural de Cister) e o INIAV (Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária).

Segundo o comunicado da instituição, o consórcio tem como objetivo “promover a formação de excelência em práticas agrícolas sustentáveis, bem como preparar os alunos para os desafios do setor agrícola contemporâneo”.

A nova oferta formativa tem dois cursos TESP, um em Tecnologias de Produção Integrada em Hortofrutícolas, que arranca já este ano letivo (2024/25), e o TESP em Inovação Gastronómica, no ano letivo (2025/26). Este ano letivo, os espaços formativos serão partilhados entre as instalações do CESUCA (Centro de Estudos Superiores da Universidade de Coimbra em Alcobaça) e a EPADRC (Escola Profissional Agrícola e de Desenvolvimento Rural de Cister), em Alcobaça, bem como, os campos experimentais do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV).

“Com a experiência e o conhecimento das instituições envolvidas, espera-se oferecer uma formação de qualidade que vai ao encontro das necessidades do mercado. A formação de profissionais altamente qualificados, que são capazes de inovar e implementar soluções práticas, é fundamental para o fortalecimento do setor agrícola em Portugal, contribuindo

para um futuro mais sustentável e produtivo”, destaca o IP Santarém na mesma nota.

Os integrantes do consórcio esperam que este novo projeto “fortaleça a ligação entre as instituições de ensino e o setor produtivo, criando oportunidades de estágio e inserção profissional para os seus alunos, robustecendo assim o corpo técnico do tecido empresarial do território”.

Já estão abertas as candidaturas para o Curso Técnico Superior Profissional (TESP) em Tecnologias de Produção Integrada em Hortofrutícolas. Todos os interessados podem obter mais informações sobre o processo de candidatura, estrutura curricular e submeter as suas candidaturas no site oficial do Instituto Politécnico de Santarém (www.ipsantarem.pt).