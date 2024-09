Música, tradição e toiros de 27 a 29 de setembro na Feira de S. Miguel em Coruche

A histórica Feira de São Miguel, aguardado momento do calendário de eventos de Coruche, regressa este ano de 27 a 29 de setembro. A feira, que mantém vivas as tradições centenárias do Concelho, promete três dias de celebração no Parque de Mercados e Feiras, onde a música, a animação e a cultura se unem num programa recheado de atividades para todos os gostos e idades. O cartaz musical inclui atuações de Zé Pedro Sousa, Saúl e da dupla Ritmo da Noite II. A encerrar o programa, no dia 29 de setembro a Praça de Toiros dá lugar a uma grandiosa corrida de toiros com um cartel de prestígio. Como sempre, espera-se muita diversão, comércio tradicional, farturas e guloseimas, tasquinhas dinamizadas por associações locais e ainda diversões infantis.

O programa de 2024 começa sexta-feira, 27 de setembro, pelas 22 horas, com o concerto de Zé Pedro Sousa, conhecido pela sua energia em palco e pela capacidade de criar uma atmosfera festiva que leva o público a dançar do início ao fim da noite. O jovem músico português tem conquistado os palcos do País com concertos muito animados, oferecendo ao público não apenas música, mas uma verdadeira experiência de festa popular.

No sábado, dia 28, a festa continua às 22 horas com Saúl Ricardo, mais conhecido como o “Pequeno Saúl”. O cantor, que começou a carreira ainda em criança, conquistou o público português com êxitos como “O Bacalhau Quer Alho” e tornou-se uma figura incontornável da música popular. O seu espetáculo leva-nos numa viagem pelos grandes sucessos, sempre marcados pela alegria contagiante que caracteriza as suas atuações.

Ainda na noite de sábado, às 23h30 entra em cena o duo Ritmo da Noite II, composto pelos coruchenses Carlos Bacalhau e António José. Com uma seleção musical eclética e vibrante, o duo tem a responsabilidade de manter a animação nos píncaros, ao som dos maiores sucessos da música popular e de muitos clássicos, sempre com o compromisso de oferecer um espetáculo de qualidade e de grande interação com o público.

A Feira de São Miguel culmina no domingo, 29 de setembro, com uma corrida de toiros que se realiza às 17 horas na Praça de Toiros de Coruche. Frente a touros das ganadarias António Silva e Canas Vigouroux esperam-se três cavaleiros de renome: Manuel Telles Bastos, Francisco Palha e António Ribeiro Telles filho. A corrida conta ainda com a participação dos grupos de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira e Forcados Amadores de Coruche, numa tarde que promete emoções fortes entre aficionados e o vibrar da arena.

Além dos espetáculos musicais e da corrida de toiros, a Feira de São Miguel continua a honrar as suas raízes. O evento, que tem origem em 1689, quando foi autorizado por D. Pedro II, preserva o espírito tradicional de uma feira rural que celebrava as colheitas e as transações de bens. Hoje, embora os carrosséis ao som de flautistas tenham desaparecido, a feira mantém viva a essência cultural do Concelho, destacando-se o mercado, que reúne vendedores, artesãos e produtos típicos no Parque de Mercados e Feiras. A gastronomia regional, as tasquinhas locais e a animação complementam a oferta, proporcionando uma experiência autêntica a todos os que visitam Coruche.

Este ano, a Feira de São Miguel promete, uma vez mais, ser um ponto de encontro entre tradição e modernidade, unindo gerações e oferecendo uma diversidade de experiências que captam a riqueza cultural de Coruche. Seja pela música, pela corrida de toiros ou pelo convívio nas ruas da Vila, este é um evento que celebra a identidade local e reforça a ligação profunda entre a comunidade e as suas tradições seculares.