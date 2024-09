Rede de Bibliotecas da Lezíria lança catálogo coletivo e novo portal

Para assinalar sete anos de vida, a Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo (RIBLT) lançou, no dia 19 de setembro, o seu catálogo coletivo, através do qual passa a ser possível o acesso único e a pesquisa centralizada e simultânea aos catálogos das Bibliotecas Municipais da região. O catálogo coletivo da RIBLT é o primeiro do País a ser lançado com o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Este serviço está disponível em www.riblt.pt e permite a inscrição de utilizadores, pedidos de empréstimo, reserva de documentos pelos utilizadores e pelas bibliotecas, e realização de propostas de aquisição, comentários e sugestões. Também em www.riblt.pt pode aceder ao novo portal da RIBLT, onde encontra informações sobre as Bibliotecas da Lezíria do Tejo, os serviços disponíveis, a agenda com as atividades a desenvolver e as últimas notícias da Rede.

Este investimento, financiado a 100% pelo PRR, foi possível através da celebração de um contrato de financiamento entre o GEPAC (Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais) e a CIMLT, que permitiu a aquisição do catálogo coletivo e também a renovação do equipamento informático da RIBLT, com 128 novos computadores disponíveis ao público, num investimento total de quase 160 mil euros. O projeto contou ainda com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), enquanto parceiro técnico do GEPAC na seleção e acompanhamento das bibliotecas integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP).

De lembrar que a RIBLT nasceu no dia 19 de setembro de 2017, resultado da crescente necessidade de cooperação entre os 11 municípios da Lezíria do Tejo, com um objetivo comum: melhorar e qualificar o serviço prestado nas Bibliotecas, fomentar o trabalho cooperativo e em rede, consolidar os públicos existentes e atrair novos utilizadores.

Nas 11 Bibliotecas Municipais da região pode ter acesso a inúmeros serviços públicos gratuitos, entre os quais empréstimo de documentos, empréstimo interbibliotecas, consulta de jornais e revistas (presencial e online), apoio à pesquisa e utilização de recursos de informação, atividades de promoção do livro e da leitura, acesso a computadores e à Internet, apoio e atividades na área das literacias digitais (Internet, multimédia, jogos, programação, placas eletrónicas e robótica), apoio às bibliotecas escolares e serviços de apoio à comunidade e às atividades culturais, na generalidade. A partir de agora, pode ter também acesso ao Catálogo Coletivo da RIBLT, em www.riblt.pt.