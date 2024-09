Unidade de Hospitalização Domiciliária já percorreu mais de 200 mil quilómetros em cinco anos

A Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) realizou 1.639 visitas domiciliárias entre janeiro e agosto de 2024, num total de 28.553 km percorridos. Em cinco anos, percorreu um total de 213 803 quilómetros. Os dados foram apresentados durante a 3.ª Conferência da UHD da ULS da Lezíria, que teve lugar no passado dia 18 de setembro de 2024, no auditório do Hospital Distrital de Santarém.

O evento destacou o impacto e a evolução da UHD da ULS da Lezíria nos últimos anos, bem como a importância de continuar a apostar na hospitalização domiciliária como uma alternativa eficaz ao internamento convencional.

A abertura da conferência coube a Yahia Abuowda, médico coordenador da UHD da ULS da Lezíria, que sublinhou a importância do apoio recebido pelo Conselho de Administração, adiantando que o objetivo é continuar a crescer e a desenvolver o projeto.

Ao usar da palavra, a presidente do Conselho de Administração, Tatiana Silvestre, saudou os presentes e enalteceu o trabalho de todos os envolvidos no projeto, em especial Ana Rita Paulos, que implementou a hospitalização domiciliária na ULS da Lezíria, em 2019. Ao citar Delfim Rodrigues, coordenador do Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliária, que não pôde estar presente, destacou: “A hospitalização domiciliária é uma forma de prestar cuidados de saúde garantindo três eixos fundamentais no SNS: o acesso, a qualidade e segurança dos cuidados e a sustentabilidade.”

No final da sua intervenção, Tatiana Silvestre enalteceu o crescimento da unidade: “a nossa UHD tem vindo a crescer ano após ano. Face ao período hómologo a agosto, houve um aumento de atividade de cerca de 20 a 21%. Este aumento está acima do previsto, quer por nós, quer pela tutela, e por isso acho que a nossa unidade está de parabéns. Celebramos 5 anos de atividade e a 3ª Conferência da UHD. Obrigada por estarem aqui presentes”, concluiu.

Ana Rita Paulos, diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, fez uma contextualização do panorama nacional, recordando o início do projeto no Hospital Distrital de Santarém em 2019. “Foi com uma vontade muito grande e um empenho muito grande que, pouco a pouco, começámos a criar condições para que o Hospital conseguisse ter a nossa unidade”, explicou. Salientou também a importância da continuidade dada ao projeto por Yahia Abuowda: “É notório que há uma fase “pré Dr. Yahia” e “pós Dr. Yahia”. O facto de ter integrado a equipa e ter conseguido estar em dedicação exclusiva foi uma grande mais-valia para os doentes.”

Ao finalizar a sua intervenção, Ana Rita Paulos, frisou “têm sido momentos muito especiais, porque estar em casa de um doente, invadir a privacidade dele, é de uma grande aprendizagem humana e tem sido muito enriquecedor para todos os profissionais que pertencem a esta equipa”.

Ao intervir na conferência, a administradora hospitalar Ana Bento apresentou dados sobre a atividade da UHD desde a sua criação, evidenciando o crescimento contínuo ao longo dos anos. “Este ano, até 31 de agosto, já vamos com um aumento significativo de atividade em relação ao ano passado”, afirmou, destacando o aumento do número de doentes avaliados, visitas realizadas e quilómetros percorridos pela equipa.

A conferência contou também com a participação de Josiana Duarte, assistente hospitalar em medicina interna e coordenadora da Unidade de Hospitalização Domiciliária da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, que partilhou com a plateia os dois projetos implementados na sua unidade: “O papel das equipas de gestão de caso”, assim como o projeto mais recente, “Percursos Assistenciais”. A palestrante convidada terminou a sua intervenção com uma breve reflexão sobre a integração dos elementos de medicina geral e familiar nas equipas de hospitalização domiciliária, que resultou numa discussão profícua entre os intervenientes.

Por último, a enfermeira Sónia Malaca abordou o tema “O papel dos elos de ligação”, explicando a importância da comunicação e da coordenação entre as várias equipas que prestam cuidados aos doentes no domicílio.

Coube a Ana Rita Paulos finalizar a conferência com a leitura de uma mensagem enviada por Delfim Rodrigues, que na impossibilidade de estar presente, fez questão de deixar uma palavra de agradecimento. Na sua mensagem, o coordenador do Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliária destacou a excelência do desempenho da equipa da UHD da ULS da Lezíria, elogiando o empenho de todos os profissionais envolvidos e referindo que “o trabalho desenvolvido tem tido um impacto significativo na melhoria da qualidade de vida dos doentes e das suas famílias”.