Ecolezíria avança com 2.ª fase do projeto de recolha porta-a-porta de recicláveis

A Ecolezíria arrancou esta terça-feira com a 2ª fase do projeto de recolha de resíduos do projeto Porta-a-Porta nos concelhos de Almeirim e Alpiarça, através da recolha de embalagens, plásticos e metais, depois de ter sido feita a distribuição dos baldes para a separação e recolha dos resíduos.

Já a recolha do papel e cartão, também arrancou dia 25 de setembro, em Almeirim e Alpiarça. A recolha de embalagens, plásticos e metais será realizada todas as terças-feiras; A recolha do papel e metal será realizada às quintas-feiras, quinzenalmente.

Os residentes das zonas abrangidas pela recolha devem, nos dias previamente estipulados, colocar o devido balde no exterior da sua habitação e a Ecolezíria fará a recolha e higienização dos mesmos.

A Ecolezíria, empresa intermunicipal para o tratamento de resíduos sólidos, criou este projeto que visa promover junto da população a importância da implementação e reforço de hábitos de separação de resíduos.

Denominado ‘Recolha Porta-a-Porta de Recicláveis’, o projeto abrange atualmente os municípios de Almeirim, Alpiarça, Coruche e Salvaterra de Magos.

A Ecolezíria – Empresa Intermunicipal para o tratamento de resíduos urbanos, EIM, é a empresa responsável pela gestão, tratamento e valorização dos resíduos urbanos produzidos em seis municípios: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos. Estes municípios representam 120.864 habitantes, uma área geográfica de 2.356 km² e uma produção estimada de resíduos de 63.000 toneladas/ano.