Almeirim assinala Semana Europeia do Desporto com duas iniciativas

A Câmara Municipal de Almeirim promove duas iniciativas, nos dias 27 e 28 de setembro, no âmbito das comemorações da Semana Europeia do Desporto.

No dia 27 de setembro, pelas 10h00, está agendada uma caminhada sénior, no parque urbano da Zona Norte. No dia 28 de setembro, pelas 16h00, decorre uma aula de hidroginástica, nas Piscinas Municipais de Almeirim. Ambas as atividades são gratuitas.

O objetivo destas atividades, segundo a autarquia, é o de “relembrar que o desporto e a actividade física são cada vez mais importantes para a manutenção da sua saúde física e mental”.

Para mais informações, os interessados devem contactar os serviços das Piscinas Municipais de Almeirim, presencialmente ou através dos nºs 243 594 130 ou 243 075 513.