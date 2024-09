Detido em flagrante por furto de veículo e condução sem habilitação legal

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial do Tramagal, no dia 26 de setembro, deteve em flagrante um homem de 25 anos, por furto de veículo e condução sem habilitação legal, no concelho de Abrantes.

No âmbito de uma ação de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade, os militares da Guarda abordaram um veículo e no decorrer das diligências foi possível apurar que o condutor não possuía habilitação legal para conduzir.

Ainda no decorrer da ação, foram efetuadas diligências policiais que permitiram constatar que o veículo não era propriedade do suspeito e que o mesmo havia sido furtado no concelho de Constância.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Abrantes.