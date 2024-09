Câmara de Santarém investe 14 milhões de euros no desporto

O Liceu Sá da Bandeira recebeu no dia 24 de setembro, a conferência “O futuro do desporto em Santarém, organizada pela Município de Santarém em parceria com o SOL – Portugal Amanhã.

Nesta iniciativa, integrada na Semana Europeia do Desporto que se assinala de 23 a 30 setembro, João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, (CMS), falou sobre o futuro do desporto em Santarém, onde começou por referiu que “o Município tem vindo a investir no desenvolvimento desportivo e, nos próximos dois anos, vai investir ainda mais nas infraestruturas desportivas, cerca de catorze (14) milhões de euros. No contexto atual, num Concelho onde temos mais de três mil jovens que praticam desporto em vinte e oito clubes e associações, o desenvolvimento desportivo assume um papel fundamental na criação de hábitos de vida saudáveis e na conquista de uma melhor qualidade de vida”.

O presidente falou nos apoios e infraestruturas atuais e nos projetos futuros, como a Cidade Desportiva de Santarém, a requalificação do Campo de Rugby, o Parque Desportivo Tejo, a construção de Pavilhão Desportivo de Pernes, o Complexo Desportivo ESAS, o Pavilhão Desportivo EPC, a colocação do relvado sintético no Campo de Futebol de Alcanhões, a construção dos Campos de Futebol em Alcanede, Tremês e Abitureiras e a construção do Skate Spot. “Com o objetivo de dotar o Concelho de melhores condições para a prática desportiva, tornando-o num dos Concelhos mais ativos do País”, concluiu João Teixeira Leite.

Esta iniciativa juntou, também num mesmo espaço de debate, Carlos Coutinho, Presidente da Viver Santarém, Luís Vilar, Diretor Executivo do Ensino Online da Nova SBE Executive Education e Comentador de Desporto na CNN e Diogo Luís, Economista, Comentador de Desporto da CNN e ex-jogador do Benfica, com o objetivo de debater a importância do desporto no dia-a-dia e na saúde. Através das suas experiências de vida, demonstraram que é possível conciliar a vida académica com a desportiva e o quanto é importante manter esta dinâmica, não só para o bem-estar físico, mas também mental. O desporto trabalha a disciplina, o respeito mútuo, ensina a suportar a pressão e a superar o dia-a-dia.

Na presença de mais de quinhentos (500) alunos, foi ainda prestada homenagem à atleta Maria “Tata” Martins, natural da Moçarria, que participou recentemente nos Jogos Olímpicos. Alfredo Amante, vereador do Desporto da CMS, agradeceu-lhe em nome de Santarém e destacou a sua forte motivação e espírito de conquista, sendo a primeira ciclista portuguesa a correr no WorldTour feminino.