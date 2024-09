Seniores ativos participam na Semana Europeia do Desporto BE ACTIVE

O pavilhão Alfredo Bento Calado recebeu, no dia 26 de setembro, o evento da Semana Europeia do Desporto BE ACTIVE, numa atividade de desporto inclusiva, onde estiveram presentes os participantes do desporto sénior do município, alunos da Universidade Sénior de Almeirim (USAL), alunos das escolas de Almeirim e de utentes de instituições de apoio à pessoa com deficiência do distrito.

Durante esta manhã de promoção do desporto inclusivo, os participantes puderem experimentar diversas atividades desportivas como jogos de destreza psicomotora; dança coreografada, bóccia sénior e walking football (neste caso um jogo entre atletas da USAL e atletas com deficiência).

O evento foi promovido pelo IPDJ com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, USAL, RUTIS (Rede de Universidades Seniores), Associação Walking Football Portugal e Associação de Desporto Especial de Santarém. Em relação ao walking football portugal, a nova época (2024/2025) irá começar com 102 equipas inscritas, num total de 1.210 atletas.

Uma delegação da RUTIS, liderada pelo seu presidente, Luís Jacob, participou no Torneio Internacional de Walking Football que decorreu em Singapura, entre as seleções de Singapura e Tailândia. Os membros da equipa portuguesa tiveram oportunidade de jogar e contactar com equipas do Japão, Correia do Sul, Singapura, Indonésia, Tailândia e Austrália.

O torneio durou três dias e foi uma experiência extraordinária para todos os participantes e que proporcionou grandes momentos de aprendizagem.