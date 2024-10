PSP de Almeirim sagra-se Tricampeão Nacional Militar e das Forças de Segurança

O Agente Dário Pereira, do efetivo do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Distrital de Santarém da PSP, sagrou-se Campeão Nacional Militar e das Forças de Segurança de BTT em Master, pelo terceiro ano consecutivo.

A prova decorreu no dia 27 de setembro, no Complexo Desportivo do Jamor, onde a PSP se fez representar com 33 polícias entre equipa feminina, masculina e equipa de apoio nesta competição entre forças de segurança e militares.

O Agente Principal Dário Pereira venceu a medalha de ouro, sagrando-se Campeão Nacional Militar e das Forças de Segurança em Master 45, escalão este, onde o Chefe Paulo Mota alcançou o título de vice-campeão ficando com a medalha de prata.

Coletivamente os polícias/atletas masculinos da PSP alcançaram dois títulos de campeão nos escalões Master 45 e Master 50 masculinos, foram vice-campeões em elites e terceiros em Master 35, sendo ainda vice-campeões na classificação do Troféu Masculino da Comissão de Educação Física e Desporto das Forças de Segurança.

Os atletas competiram em 5 escalões (elite, master 35, master 40, master 45 e master mais de 50 anos) para títulos individuais e coletivos por escalão, para o título de campeã e campeão absolutos Militar e das Forças de Segurança, e para os troféus coletivos feminino e masculino da Comissão de Educação Física e Desporto das Forças Armadas.