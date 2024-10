Primeira ação da Confraria do Ovo

A Confraria do Ovo organiza a 1.ª Cerimónia de Entronização, que se realizará no próximo domingo, 13 de outubro, pelas 10h00, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho de Ferreira do Zêzere.

Esta cerimónia pública, conhecida como Capítulo, marcará o momento solene em que os novos confrades serão entronizados pelo Presidente da Assembleia Geral, tornando-se membros efetivos da Confraria.

As confrarias gastronómicas, têm como missão promover o produto que representam, neste caso o Ovo, destacando as suas múltiplas utilizações e a região onde a confraria está sediada. Os novos confrades assumirão, assim, o compromisso de defender e divulgar o Ovo, bem como honrar e promover Ferreira do Zêzere e os ferreirenses.