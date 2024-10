Seis escolas do concelho de Almeirim galardoadas com a Bandeira Verde do Programa Eco-Escolas

Seis escolas do concelho de Almeirim receberam as Bandeiras Verdes do Programa Eco-Escolas, no passado dia 10 de outubro, na festa do Programa Eco-Escolas, que decorreu em Torres Novas.

As escolas de Almeirim galardoadas foram a Escola EB 2,3 Febo Moniz, Escola EB1 Canto do Jardim, Escola EB1/J1 Charcos, Escola EB1/JB nº1 Moinho de Vento, Escola Secundária Marquesa de Alorna e Jardins de Infância de Fazendas de Almeirim. O concelho de Almeirim é um dos que mais bandeiras recebe, tendo em conta a sua dimensão.

No ano em completa 30 anos a nível internacional e 28 anos em Portugal, o Programa Eco-Escolas ultrapassou pela primeira vez o marco das duas muil Bandeiras Verdes Eco-Escolas, sendo galardoadas 2.021 escolas, de todos os graus de ensino, em 244 municípios.

Considerado o “maior encontro nacional na área da educação ambiental”, o Dia das Bandeiras Verdes foi organizado pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) e pelo município de Torres Novas e destina-se a todas as escolas galardoadas com a Bandeiras Verde 2024.

O Eco-Escolas é um programa internacional da Foundation for Environmental Education presente em 82 países, que se baseia numa metodologia designada de “7 passos”, que incentiva a participação ativa das crianças e jovens na tomada de decisões e na implementação das diversas ações, as quais, este ano, se enquadraram maioritariamente nos temas da Geodiversidade, Espaços Exteriores, Água, Resíduos e Energia, indica a ABAAE.