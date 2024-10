Chuva forte e trovoada colocam concelho de Almeirim sob aviso laranja

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo e laranja ao longo dos próximos dois dias, 14 e 15 de outubro, devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoadas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o concelho de Almeirim está desde as 12h00 e até as 24h00 de hoje sob aviso amarelo por causa de aguaceiros, que serão por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

A situação mais grave, ocorre entre as 15h00 e as 21h00, de amanhã, dia 15 de outubro, com o IPMA a emitir o aviso laranja devido à previsão de precipitação, por vezes forte, e acompanhada de trovoadas.

A partir das 21h00, o aviso baixa novamente a amarelo por previsão de precipitação por vezes forte, e ocasionalmente acompanhada de trovoadas.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo instituto quando há “uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica” e o aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, é emitido pelo instituto quando há “uma situação meteorológica de risco moderado a elevado”.