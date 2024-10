Constrangimentos e eventuais falhas no abastecimento de água em Alpiarça

A empresa Águas do Ribatejo precisa de fazer intervenções no Subsistema de Abastecimento de Água da Alpiarça para melhoria do serviço e prevê constrangimentos e eventuais falhas no abastecimento de água, nas zonas mais elevadas da vila, no período entre as 08h30 e as 12h30, no dia 23 de outubro de 2024, quarta-feira.

Locais afetados:

Toda a vila de Alpiarça

(com eventuais reduções de pressão)

(com eventuais reduções de pressão) Falhas no abastecimento

(nos prédios nas zonas mais elevadas)

A empresa alerta que no caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h às 18h) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).