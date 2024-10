Cidade de Tomar ficou rendida à estreia do evento Tejo a Copo

No último sábado, dia 12 de outubro, entre as 15h00 e as 20h00, realizou-se a 1.ª edição do TOMAR um Tejo a Copo e o certo é que a cidade e os enófilos que marcaram presença ficaram rendidos ao evento, que revelou ter sido um sucesso. Com mais de 700 pessoas, em casa cheia, a felicidade marcava os rostos dos presentes, de produtores a consumidores. Foi entusiasmante ver algumas famílias no evento, que, além do vinho, proporcionou alguns apontamentos gastronómicos, da autoria do Vila Galé Collection Tomar – aberto recentemente na cidade templária e que foi “casa” desta iniciativa.

“Com seis edições, o Tejo a Copo é um evento já muito acarinhado pelos escalabitanos, em particular, e pela comunidade enófila, que ali se tem vindo a deslocar. Esta foi a primeira vez que, num ano, avançámos para um segundo evento e, nesta segunda data, o deslocalizámos de Santarém para Tomar. Tínhamos uma boa expectativa, nós Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo (CVR Tejo) e a Câmara Municipal de Tomar – que, connosco, organizou o TOMAR um Tejo a Copo –, mas uma primeira edição é sempre uma surpresa. A nosso desfavor tínhamos a previsão de mau tempo, que acabou por não se concretizar. Assim, tivemos tudo a nosso favor: casa cheia e uma tarde brindada com bons Vinhos do Tejo e muito sol, o que permitiu aos presentes desfrutarem do espaço exterior, bem à porta do Vila Galé Collection Tomar. Foi, sem dúvida, uma aposta ganha. Estamos certos de que os Vinhos do Tejo precisam de eventos como este, em que os consumidores podem estar frente a frente com os produtores, usufruindo do contacto direto e da prova acompanhada do storytelling associado a cada vinho.”, afirma Luís de Castro, Presidente da CVR Tejo.

Foram 24 os produtores que marcaram presença no TOMAR um Tejo a Copo 2024, oito deles oriundos do concelho de Tomar e, no geral, com alguns a assinalarem a sua estreia num Tejo a Copo. Adega Casal Martins, Adega da Gaveta, Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Alveirão, Batista’s by Pitada Verde, Casa Cadaval, Casal Branco, Casal da Coelheira, Casal das Freiras, Companhia das Lezírias, Enoport Wines, Falua, Herdade dos Templários, Pedro Sereno, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Lagoalva, Quinta do Cabeço, Santos & Seixo, SIVAC, Solar dos Loendros e Vinhos Franco.

Do programa fizeram ainda parte três provas de vinhos comentadas pelo sommelier, consultor e embaixador dos Vinhos do Tejo Rodolfo Tristão. A ‘Fernão Pires, a casta rainha do Tejo’ abriu as hostes, seguindo-se a prova ‘Castelão, a ex-libris tinta do Tejo’ e uma prova dedicada aos ‘Vinhos de Tomar: a essência do terroir’. Com audiência interessada e participativa, o espaço foi pequeno para a adesão. Também a loja teve picos de grande afluência, o que mostra que os visitantes gostaram do que provaram e elegeram alguns deles para levar para casa, prolongando a experiência de degustação de Vinhos do Tejo. Assegurada pela Rota dos Vinhos do Tejo, que tem a sua loja on-line de “portas abertas” 365 dias do ano, teve preços especiais, oferta de saco de pano na compra de duas ou mais garrafas e portes de envio gratuitos, quando para Portugal Continental e na compra de seis ou mais garrafas.