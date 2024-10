Festival Nacional de Gastronomia faz parceira com a Refood para garantir “Desperdício Zero”

A Câmara Municipal de Santarém (CMS) e a Refood Santarém garantem o combate ao desperdício alimentar, nesta edição do Festival Nacional de Gastronomia (FNG), que decorre até dia 27 de outubro, na Casa do Campino.

O FNG assume a missão do desperdício zero, graças a esta parceria, em que se compromete a recolher diariamente os excedentes alimentares, provenientes dos restaurantes aderentes, de forma a promover a sustentabilidade.

Em parceria com a CMS, a Refood Santarém assume a missão de resgatar alimentos, para alimentar pessoas com necessidades e inclui toda a comunidade local, com o objetivo de promover uma sociedade mais sustentável, justa e solidária, sob o lema de “Aproveitar Para Alimentar”.

A Refood Santarém entrega alimentos, diariamente, a oitenta e seis (86) famílias referenciadas e, em simultâneo, apoia instituições de cariz social.

Até agora, a Refood Santarém tem incidido a sua atividade, apenas na cidade de Santarém, onde apoia cento e setenta e cinco (175) beneficiários, doze (12) instituições particulares de solidariedade social – IPSS e distribui cerca de quarenta e um mil (41.000) refeições por mês e entrega entre dezoito mil (18.000) a vinte e dois mil kilos (22.000) de alimentos aproveitados, mensalmente.

No próximo ano, a Refood Santarém vai dar início ao projeto de apoiar as zonas rurais do Concelho, onde estimam alcançar números idênticos, em termos de beneficiários destas campanhas, número de famílias e quantidade de alimentos aproveitados.