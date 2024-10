Coruche no Festival Nacional de Gastronomia

Coruche marca novamente presença no Festival Nacional de Gastronomia (FNG) de Santarém, este ano com programação especial a 27 de outubro. Das delícias do arroz doce tradicional de Coruche ao emblemático Comer de Carne, o Município promete levar a Santarém verdadeiros testemunhos de tradição gastronómica, aliando o saber ancestral à autenticidade dos produtos locais.



O evento, que decorre na Casa do Campino entre 17 e 27 de outubro, é uma montra privilegiada de sabores e aromas que fazem do Concelho uma referência no panorama da gastronomia nacional. No stand de Coruche, os visitantes podem desfrutar de provas de vinhos de exceção, oriundos da Quinta da Arriça, da Quinta de Santo André e da Herdade dos Fidalgos, que traduzem o terroir único da região. Ao longo do dia, preveem-se demonstrações ao vivo de iguarias confecionadas com os ingredientes mais autênticos do Concelho.



Com animação cultural e etnográfica pelo Rancho Folclórico da Fajarda, Coruche traz ao festival não apenas sabores, mas também a riqueza cultural que define a sua identidade.

+ Info: https://www.cm-coruche.pt/noticias_impt1/item/4077-coruche-em-destaque-no-festival-nacional-de-gastronomia-a-27-de-outubro