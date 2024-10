Semana para a Igualdade assinalada em Salvaterra

Assinalando o Dia Municipal para a Igualdade – 24 de outubro, a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai dinamizar de 21 a 26 de outubro a Semana Municipal para a Igualdade, com a realização de várias iniciativas que pretendem sensibilizar para a importância de uma sociedade integradora e inclusiva.

De 21 a 25 de outubro serão desenvolvidas atividades no âmbito do projeto “MusicArt”, dirigidas a crianças que frequentem o ensino pré-escolar, nos Jardins de Infância públicos e nos das IPSS’s do concelho, com a dinamização da história “Respeitem-se! E tratem-se bem”, da autoria de Lucía Serrano.

No dia 24 de outubro, pelas 10h, na Zona Desportiva de Salvaterra de Magos vai decorrer a atividade física “Mexe-te! Pela Igualdade”, com participação livre.

Já no dia 26 de outubro, sábado, pelas 15h30, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, destaque para o espetáculo infantil “Cidade Arco-Íris”, um teatro musical inclusivo e promotor da Igualdade, apresentado pela Companhia Pinóquio fun and culture. A cidade Arco-íris conta a história de duas crianças que se cruzam no mundo colorido da imaginação e que procuram um lugar perfeito para viver, brincar e fazer novos amigos. Entre diálogos e canções, percebem que as diferenças, as regras e as emoções fazem parte do crescer e que as melhores amizades podem estar mesmo ali ao lado.

As iniciativas da Semana Municipal para a Igualdade estão inseridas na programação das VIII Jornadas da Saúde, do Social e da Educação promovidas pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.