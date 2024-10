Fazendense vence Águias e consolida 2º lugar

A Associação Desportiva Fazendense somou a quinta vitória em seis jogos, ao vencer por 3-1 o Águias de Alpiarça, consolidando a segunda posição na tabela classificativa no campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém.

O resultado ficou decidido na primeira parte da partida. Aos 17′ da partida, Rodrigo Fernandes do Águias abriu o marcador, mas a resposta foi imediata, com Pedro Costa a fazer o empate aos 18′.

Poucos minutos depois (25′), Carlos Bacalhau aumentou a vantagem para 2-1 e aos 30′ Torres Gomez fechou a contagem na partida.

Com este resultado, o Fazendense segue no 2º lugar da tabela com 16 pontos, somando a quinta vitória consecutiva no campeonato. Os charnecos cederam apenas um empate na 1ª jornada.