Professor almeirinense apresenta livro sobre o ‘caminho para a internet do futuro’

Nuno Galego, natural de Almeirim, e António Pratas autores do livro técnico de informática “IPv6 – O Caminho para a Internet do Futuro” vão apresentar a obra no próximo dia 31 de outubro, pelas 19h30, no auditório Professor Manuel Damásio, no ISLA, em Santarém.

Segundo os autores, o livro é um “guia completo”, onde os leitores podem aprender “desde os conceitos básicos do IPv6 até às técnicas mais avançadas, permitindo-lhe obter uma compreensão profunda do IPv6 e do seu impacto na Internet do futuro”, adiantando que o mesmo tem “uma linguagem clara e acessível”, sendo ainda “adequado tanto para iniciantes como para profissionais experientes”.

“Para além de aprender a configurar uma rede IPv6, a migrar de IPv4 para IPv6 e a resolver problemas comuns do IPv6, obterá também conhecimento sobre temas cruciais como a segurança no IPv6 e a sua utilização na Internet das Coisas (IoT)”, adiantam os escritores.

Este livro destina-se aos alunos dos cursos de Informática dos ensinos secundário, tecnológico e superior, das áreas da Informática (Engª Informática e redes), em particular, para as unidades curriculares das Redes de Computadores. Também é útil para administradores de sistemas ou de redes ou até mesmo designer de redes, que estejam apenas interessados em saber mais sobre as importantes mudanças que o IPv6 traz, este livro aborda aspetos estratégicos, bem como pormenores técnicos.

Nuno Galego, co-autor do livro, é licenciado em Informática pela Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, com uma pós-graduação em Redes CISCO pelo ISLA de Santarém e mes­tre em Engenharia Informática e Sistemas de Informação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Com alguns anos de experiência profissional nas áreas de redes e comunicações e administração de sistemas, desenvolveu alguns projetos com equipamentos Cisco.

Como docente, lecionou TIC na RUTIS (Rede de Universidades Seniores), em 2010, e desde 2018 é professor de Redes e Comunicações no ISTEC (Instituto Superior de Tecnologias Avançadas). Atualmente é professor no ISLA de Santarém. É autor de várias publicações, na sua maioria indexadas na SCOPUS e/ou WoS.