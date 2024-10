NERSANT reúne 300 participantes em Santarém para discussão sobre emprego, qualificação e empreendedorismo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém organizou no dia 22 de outubro as I Jornadas do Emprego, Qualificação e Empreendedorismo, um evento comemorativo dos seus 35 anos ao serviço das empresas e que contou com a presença de 300 participantes, entre empresários, decisores, especialistas e jovens empreendedores. O encontro, que decorreu no CNEMA, em Santarém, teve como objetivo debater os desafios e oportunidades do mercado de trabalho, a importância da qualificação profissional e o papel do empreendedorismo no desenvolvimento económico da região.

“As I Jornadas do Emprego, Qualificação e Empreendedorismo refletem o compromisso da NERSANT em unir esforços, identificar oportunidades e consolidar parcerias que promovam o desenvolvimento económico da nossa região”, começou por dizer António Pedroso Leal na sessão de abertura do evento, acrescentando que o evento é “uma oportunidade ímpar para dialogarmos sobre as necessidades e desafios que enfrentamos, mas também sobre as soluções que podemos construir em conjunto”. O Presidente da Direção da NERSANT reforçou a necessidade de criação de um “ecossistema potenciador de investimento na região”, que envolve “a colaboração entre as escolas, municípios e empresas”, com a NERSANT empenhada em assumir este “papel aglutinador” “através das parcerias com os Institutos Superiores da região e as Comunidades Intermunicipais”. “Com a união de esforços entre todos os agentes regionais, defendemos um Ribatejo integrado e coeso”, concluiu António Pedroso Leal, defendendo uma “visão colaborativa” em prol do crescimento económico da região.

João Teixeira Leite, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, informou que Santarém é “um concelho em franco crescimento, tendo-se verificado um aumento de cerca de 16% ao nível das exportações, o que contribui naturalmente para a criação de emprego”. No seu discurso, o autarca referiu ainda que o Município está “amplamente empenhado na atração de investimento privado”, elencando de seguida algumas das medidas e mecanismos do Município para o fazer – como o “Via Expresso Investidor” – bem como alguns dos mais recentes investimentos privados a acontecer no concelho. “São investimentos que contribuem não só para o desenvolvimento do concelho, mas de toda a região”, referiu João Teixeira Leite.

O Secretário de Estado do Trabalho, Adriano Moreira, congratulou a NERSANT pela “pertinência do evento”, centrando de seguida o seu discurso no “Acordo Tripartido 2025-2028 sobre a Valorização Salarial e o Crescimento Económico”, que acaba de ser assinado com “as confederações sociais e patronais”. Este acordo, disse o representante do Governo, é o resultado de um trabalho que pretende “continuar a desenvolver a economia, promover o pleno emprego e a valorização salarial num momento desafiante em que há escassez de recursos humanos”, referindo que “as soluções alcançadas beneficiam trabalhadores e empregadores, numa trajetória de crescimento salarial a nível dos salários médio e mínimo”.

Ao longo do dia foram apresentados e discutidos temas fundamentais para o futuro da região através dos painéis de debate “Economia: Empreendedorismo e Internacionalização” e “Educação: Inovação nas PME”, ao mesmo tempo em que decorreu uma mostra de empresas associadas e negócios instalados na rede de incubadoras da NERSANT.

No painel “Economia: Empreendedorismo e Internacionalização” foram discutidas as estratégias e melhores práticas para o crescimento das empresas através do empreendedorismo e da expansão internacional, com a participação de Nuno Carvalho, da empresa Couro Azul, vogal do Conselho Geral da NERSANT, Isabel Quintas, Diretora Comercial da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Tiago Teotónio Pereira, Vogal Executivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Jorge Brandão, Vogal Executivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), Octávio Oliveira, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e Teresa Bomba, Executive Board Member da Startup Portugal, num debate moderado pela jornalista do mediotejo.net, Patrícia Fonseca.

No tema “Educação: Inovação nas PME”, debateu-se a qualificação de recursos enquanto alavanca estratégica para a inovação e competitividade das PME da região, com especial atenção, não só ao papel das instituições de ensino, mas também das empresas, Municípios e centros de investigação, com a participação de Hugo Ferreira, da Olitrem, Vogal do Conselho Geral da NERSANT, Maria Salomé Rafael, Administradora da Escola Profissional Vale do Tejo, Pedro Ribeiro, Presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Manuel Valamatos, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, João Moutão, Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Coroado, Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Domingos Martinho, Diretor do ISLA Santarém e Pedro Saraiva, Diretor Executivo do TAGUSVALLEY – Parque de Ciência e Tecnologia, com moderação de João Paulo Narciso, Diretor Editorial do Correio do Ribatejo.

Foi ainda assinado um protocolo de colaboração entre a NERSANT e a OSAE – Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, tendo em vista a promoção de ações de formação conjuntas, destinadas aos associados da NERSANT, nas diversas áreas do Direito.