Encontro da Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais promove debate para um cuidado mais humanizado

Antecipando a celebração do Dia Mundial do Cuidador Informal, o Templo da Poesia, em Oeiras, será palco do Encontro “Cuidadores Informais: diálogos e soluções para um cuidado mais humanizado” no dia 4 de novembro. Esta é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Oeiras em parceria com o Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais e o apoio da Merck. A entrada é gratuita, mas a participação no evento requer inscrição que pode ser feita aqui.

Este evento tem como principal objetivo a partilha de boas práticas e a apresentação de várias iniciativas inspiradoras, nomeadamente as distinguidas com o Selo de Mérito da Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais (RACCI), que têm contribuído para a humanização do apoio aos cuidadores. O encontro contará com a presença de representantes de autarquias locais, da Segurança Social, de associações de doentes e cuidadores, promovendo a partilha de soluções concretas para um apoio mais eficaz e humanizado aos cuidadores informais.

Será ainda feito a apresentação de projetos inovadores como o “Plano Local de Oeiras para as Demências” e a Linha de Apoio Psicológico para Cuidadores Informais, criada pelo Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais em 2023.

A sessão de encerramento ficará a cargo da Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Clara Marques Mendes.

Ao reunir decisores políticos, especialistas e representantes de diversas instituições, o encontro visa fortalecer a cooperação intersectorial e gerar novas oportunidades para a criação de políticas públicas que respondam de forma eficaz aos desafios enfrentados pelos cuidadores informais no seu dia a dia.