Gustavo do Canto fica em segundo no Campeonato Nacional de Triatlo

No passado dia 1 de novembro, Faro foi palco do Campeonato Nacional de Triatlo na distância standard, reunindo cerca de 300 atletas de todo o país. Entre os competidores, destacaram-se os triatletas almeirinenses Gustavo e Afonso do Canto.

Na prova de Faro, que incluiu 1500 metros de natação, 40 quilómetros de ciclismo e 10 quilómetros de corrida, Gustavo do Canto conquistou um brilhante 2º lugar na categoria Elites, sagrando-se vice-campeão nacional, enquanto Afonso do Canto alcançou um excelente 5º lugar.

Para além do desporto, ambos os irmãos conciliam as exigências do triatlo com os estudos: Gustavo encontra-se no 2º ano da licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial, enquanto Afonso frequenta o 5º ano de Medicina. Mesmo com a intensa rotina académica, os dois mantêm uma forte dedicação ao treino e à competição.

Com estes resultados, os irmãos do Canto colocaram Almeirim em destaque no cenário do triatlo nacional, demonstrando que é possível equilibrar o sucesso académico e desportivo.