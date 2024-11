A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam amanhã, dia 5 de novembro, a Campanha de Segurança Rodoviária “Taxa Zero ao Volante”, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024.

A decorrer entre os dias 5 e 11 de novembro, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool.

Em Portugal, em 2023, um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l. Do total das vítimas de acidentes de viação autopsiadas, 23% apresentavam uma taxa de álcool no sangue superior ao limite legalmente permitido, das quais 73% excediam a taxa considerada crime (≥1,20 g/l).

Vários estudos científicos demonstram que conduzir sob a influência do álcool causa várias perturbações, designadamente ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos e descoordenação motora.

A campanha “Taxa Zero ao Volante” integrará:

· Ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços da administração regional dos Açores e da Madeira;

· Operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o PNF de 2024, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool.

Estas ações de sensibilização vão decorrer em simultâneo com operações de fiscalização nos seguintes dias e locais:

· 5 de novembro | 14h00: EN 1 / IC2, km 131,700, Boa Vista, Leiria (39.782451, -8.751484)

· 6 de novembro | 14h00: Rua Fernando Tomás, junto à rotunda do Terminal Rodoviário, Figueira da Foz (40.14846, -8.85030)

· 7 de novembro | 15h00: Rotunda EN 235/interceção com A17 – Mamodeiro (40.583599, -8.600592)

· 8 de novembro | 21h00: Rua da Trindade, Porto (41.1508448719602, -8.609960970488874)

· 11 de novembro | 19h00: EN 10 – PK 47+700 – Pontes (Setúbal) (38.552750, -8.807167)

A ANSR, a GNR e a PSP relembram que a condução sob a influência do álcool é um risco para a sua segurança e a dos outros:

Com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica;

O consumo de álcool diminui o campo visual, atrasa a capacidade de decidir e de reagir atempadamente e descoordena os movimentos;

A relação entre o que se bebe e a taxa de álcool no sangue depende de vários fatores: idade, género, peso, altura, metabolismo, os alimentos ingeridos e há quanto tempo se ingeriram. Por isso, é tão importante a “Taxa Zero ao Volante”.

Das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do PNF de 2024, esta é a décima primeira. Até ao final do ano, será realizada mais uma campanha, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela ANSR, a GNR e a PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.

O PNF de 2023 consagrou como prioritários os temas Velocidade, Álcool, Acessórios de segurança e Telemóvel.

Relativamente a 2024, para além dos quatro temas acima referidos, foi ainda adicionado um novo capítulo sobre a fiscalização dos veículos de duas rodas a motor.

A sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada.