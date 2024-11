RIBLT no 3.º encontro redes intermunicipais de Bibliotecas Públicas

A Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo (RIBLT) vai participar no 3º Encontro de Redes Intermunicipais de Bibliotecas Públicas, para apresentar dois projetos de sucesso que tem vindo a implementar. A RIBLT fará um ponto de situação do projeto BiblioTICs e dará a conhecer a FACIL – Feira do Autor Local da Lezíria do Tejo. As duas apresentações decorrem durante a manhã e a tarde do dia 7 de novembro, respetivamente.

O 3º Encontro de Redes Intermunicipais de Bibliotecas Públicas decorre nos dias 6 e 7 de novembro, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, é organizado pela DGLAB – Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e pretende ser um espaço de partilha de recursos, conhecimentos e experiências entre as redes intermunicipais e metropolitanas de bibliotecas públicas de todo o país.

Conheça o programa completo do 3º Encontro de Redes Intermunicipais de Bibliotecas Públicas em http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Paginas/III-Encontro-das-Redes-Intermunicipais-de-Bibliotecas.aspx.