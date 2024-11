João Soares em conversa “fechada” com alunos de Almeirim

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim convidou João Soares para uma palestra com alunos de Cidadania, no Agrupamento de Escolas de Almeirim.

Para este importante evento a imprensa não teve qualquer convite e só foi revelado depois de acontecer e pelo presidente da autarquia nas várias plataformas que utiliza. Nem mesmo o agrupamento de escolas ainda divulgou o pós-evento.

João Soares foi deputado, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, membro do Conselho de Estado, deputado do Parlamento Europeu, Secretário da Federação de Lisboa do PS e ex-ministro da cultura, entre outros cargos.



Diz Pedro Ribeiro que João Soares veio a Almeirim para falar sobre a vida de Mário Soares nas comemorações do centenário do seu nascimento. “Um prazer ouvir as histórias de quem conviveu com um dos rostos da democracia Portuguesa”, disse o autarca almeirinense que ainda revelou que a pedido de João Soares o almoço decorreu no refeitório da escola.