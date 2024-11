Exposição Ibérica de fotografias do “Tejo Antigo” em Santarém

“Tejo Acima – Memórias Antigas” é o nome da exposição de fotografias promovida pela Confraria Ibérica do Tejo, que será inaugurada no próximo dia 18 de novembro, pelas 18h00, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém.

Segundo o promotor, a exposição terá exibidas 94 fotos em painéis, todas referentes ao Tejo e captadas desde os finais do século XIX até meados do século XX. O tema comum reflecte o que era o Tejo antes de ficar como está hoje.

Será também lançado um álbum de 150 fotos, do mesmo período, que contém não só as fotos da exposição, como também outras que completam a visão panorâmica do Tejo, em praticamente todos os concelhos ribeirinhos, desde Almada até Talavera de La Reina, Toledo e Aranjuez.

Estará também exposto um conjunto de enormes âncoras de ferro dos antigos varinos “barcos de água-acima”, que foram encontradas por pescadores, no Tejo -em locais identificados-, e que serão objecto de caracterização e estudo.

“Há por isso razões para poderdes comparecer, apreciar e confraternizar, num ambiente que evoca os tempos em que o Tejo era um rio de águas puras e não poluído – um “jardim de peixe” – onde as famílias passavam momentos de lazer e as grandes embarcações transportavam mercadorias, na que foi outrora uma autoestrada fluvial”, destaca a Confraria Ibérica do Tejo.